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الحشد الشعبي يهاجم بلاسخارت: تجاوزت دورها

Category: سیاسة

Date: 2021-07-22T18:03:28+0000
الحشد الشعبي يهاجم بلاسخارت: تجاوزت دورها

شفق نيوز/ شنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، هجوما لاذعا على رئيسة بعثة "يونامي" في العراق جينين بلاسخارت، معتبرة بأنها تجاوزت المهام المنوط بها.

وقال رئيس الهيئة فالح الفياض في تغريدة على تويتر، "نرى ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت تجاوزت الدور المهني، واصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي".

وأضاف، "السيد الامين العام للامم المتحدة نحن بحاجة الى دوركم الاممي المهني في دعم العراق".

وختم الفياض تغريدته بهاشتاك "نعم لسيادة العراق"، دون أن يوضح سبب انتقاده لدور بلاسخارت.

والعام الماضي، لعبت بلاسخارت دور وساطة أفضت إلى إعلان الفصائل الشيعية المقربة من إيران وقف عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية في العراق.

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