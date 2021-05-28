سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحشد الشعبي ينأى بنفسه عن إصدار موقف رسمي بشأن قضية "مصلح"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-28T09:56:53+0000
الحشد الشعبي ينأى بنفسه عن إصدار موقف رسمي بشأن قضية "مصلح"

شفق نيوز/ نفت هيئة الحشد الشعبي يوم الجمعة صدور أي بيان يخص قضية قائد عمليات الأنبار بالحشد قاسم مصلح.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تنفي صدور أي بيان يخص قضية قاسم مصلح لغاية الآن، مبينة ان كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة .

وأضافت  "نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الإتصال الرسمية ".

وشهدت العاصمة بغداد يوم الاربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

غداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي دعماً "قوياً" لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.

وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

related

الحشد يردُّ رسميا على الصدر وينأى بنفسه عن هجمات ضد القوات الاجنبية

Date: 2020-09-24 11:38:28
الحشد يردُّ رسميا على الصدر وينأى بنفسه عن هجمات ضد القوات الاجنبية

الحشد يصدر موقفا رسميا حول احراق مقر الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

Date: 2020-10-17 10:35:39
الحشد يصدر موقفا رسميا حول احراق مقر الديمقراطي الكوردستاني ببغداد

صور .. الحشد الشعبي ينظم مسيرة منددة بإغتيال سليماني والمهندس وسط بغداد

Date: 2020-12-26 11:28:53
صور .. الحشد الشعبي ينظم مسيرة منددة بإغتيال سليماني والمهندس وسط بغداد

الفياض يعلن انشاء مدن سكنية للحشد الشعبي في محافظات العراق

Date: 2021-01-08 10:09:12
الفياض يعلن انشاء مدن سكنية للحشد الشعبي في محافظات العراق

الكاظمي يدعو القوى الشيعية لاجتماع عاجل

Date: 2021-05-26 14:46:25
الكاظمي يدعو القوى الشيعية لاجتماع عاجل