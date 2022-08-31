الحشد الشعبي يعلن "مجلس عزاء": عازمون على إفشال كل مخطط خارجي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، اقامة مجلس عزاء على الضحايا الذين سقطوا خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة الخضراء، مع أنصار التيار الصدري.

وقال الحشد في بيان، "ونحن على أعتاب مسير أربعينية الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار (ع ) الذين هم الضمانة الأساس للحشد الشعبي ولكل مواقف البطولة والوفاء والتضحية ومدرسة الإسلام ومنهج القرآن والعترة الطاهرة عليهم السلام، نقف معزين بقلوب يملؤها الأسى على كوكبة من أتباع أبي عبد الله الحسين عليه السلام سقطوا في الأحداث الأخيرة وأنهى أحداثها وعي القيادة الصدرية وباقي القيادات العراقية، ونعاهد جميع أبناء شعبنا العراقي".

وأضاف "أننا باقون على نهج التضحية وخدمة المشروع الذي تأسس من أجله الحشد وعازمون على إفشال كل مخطط خارجي ترعاه قنوات الفتنة ومرتزقتها ونؤكد على استمرارنا في خدمة نجاح زيارة الأربعين المقدسة".

وأضاف "وفي هذه المناسبة الأليمة تقيم هيئة الحشد الشعبي مجلس عزاء على أرواح جميع الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة وذلك في جامع الخضيري يوم الجمعة المقبل من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساءً".

وتصاعدت التوترات بشكل حاد أمس الأول الاثنين، عندما اقتحم موالون للصدر القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء المحصنة بعد إعلان زعيمهم "اعتزال" السياسة.

ولكن أنصار الصدر غادروا المنطقة الخضراء بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد أن طلب منهم بنفسه الانسحاب في غضون ساعة، ما يعكس تأثيره الكبير على أتباعه والذي أكسبه سمعته كصانع حكّام.

وقتل ما لا يقل عن 30 من أنصار الصدر بالرصاص وأصيب نحو 600 بجروح خلال قرابة أربع وعشرين ساعة من الاشتباك مع فصائل شيعية أخرى.