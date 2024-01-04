الحشد الشعبي يعلن جهوزيته لتنفيذ أوامر القائد العام لحفظ سيادة العراق

شفق نيوز/ أكدت هيئة الحشد الشعبي، مساء اليوم الخميس، جهوزيتها لتنفيذ أي أوامر تصدر من القائد العام للقوات المسلحة لحفظ سيادة العراق، واصفة قصف مقراتها بأنه "إصرار مكشوف" لانتهاك السيادة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "مرة أخرى يتجدد العدوان على المقرات الأمنية الرسمية من قبل القوات الأمريكية المعتدية باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة اليوم الخميس".

وأضافت "هذا العمل الإجرامي هو تعدٍ وتحدٍ واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية".

واعتبرت أن "التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن إصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ، وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين".

وأكدت الهيئة "نؤكد جهوزية الحشد الشعبي لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه".

وفي وقت سابق اليوم قال مصدر أمني مسؤول، إن قصفاً جوياً مجهولاً بطيران مسيّر استهدف مقراً للحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن مقر الدعم اللوجستي للحشد الشعبي اللواء الـ12 حركة "النجباء" الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد تعرض الى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة.

ولاحقاً أفاد مصدر أمني وآخر طبي، بارتفاع حصيلة القصف الجوي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ إلى 3 قتلى وستة جرحى.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن الحالة الصحية لبعض المصابين حرجة بينما استقرت لدى البعض الآخر.

وأعلنت حركة النجباء إحدى الفصائل العراقية المسلحة في بيان، اليوم الخميس، مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي مشتاق طالب السعيدي (ابو تقوى) بقصف أمريكي "غادر" على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة بغداد.

وحمّل ناطق عسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، في وقت سابق من اليوم، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة مسؤولية القصف الذي استهدف مقرا للحشد الشعبي في بغداد، وأوقع ضحايا، مشبها القصف بأنه "عمل إرهابي".

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم عن مسؤول أمريكي قوله إن بلاده شنت ضربة جوية ضد قائد "ميليشيا" مسؤول عن هجمات ضد القوات الامريكية.

وبين أن "الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأمريكية".