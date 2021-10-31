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الحشد الشعبي يصدر قراراً بشأن منتسبي الجناح العسكري للصدر

Category: سیاسة

Date: 2021-10-31T17:48:45+0000
الحشد الشعبي يصدر قراراً بشأن منتسبي الجناح العسكري للصدر

شفق نيوز / أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، تغييب مقاتلين في ألوية (313، 314، 315)، فيما أشارت إلى أنه غير معنية بأي توجيهات تصدر من أي شخصية عراقية أو جهة غير حكومية بخصوص مقاتلي الهيئة.

والألوية (313، و314، و315) المنضوية في الحشد الشعبي، تابعة لـ"سرايا السلام" الجناح العسكري لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الصدر، قد أعلن قبل يومين، إغلاق مقرات "سرايا السلام" في محافظات البلاد باستثناء 4 منها وهي في محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين (سامراء) والعاصمة بغداد.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة عن رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، نصت على أن "أي توجيهات بخصوص حركة القطعات أو دوام المقاتلين مناط حصراً برئاسة أركان الهيئة".

ودعا الفياض وفقا للوثيقة، الألوية كافة، إلى تزويد الهيئة بـ"أسماء المقاتلين الذين تغيبوا عن أداء الواجب في قواطع المسؤولية ضمن مهام الألوية المذكورة، اعتباراً من اليوم".

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