الحشد الشعبي يصدر رداً على بيان الصدر ويتعهد

شفق نيوز/ أصدرت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، رداً على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي قال إن الحشد مستعد للدفاع عن الإصلاح، وذلك بعد أيام من اعتصام أنصاره في البرلمان العراقي للضغط صوب إجراء انتخابات مبكرة.

وقال هيئة الحشد في بيان، إنها "تثني على الخطاب الخطي المنصف الصدر والموجه اليوم الخميس لمجاهدي الحشد الشعبي".

وأضاف البيان، "وفي هذا الصدد يعاهد الحشد قيادة وأفراد الشعب العراقي والمرجعية الدينية على التزامه بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق".

وكان الصدر، قد وجه في وقت سابق من اليوم، رسالة إلى الحشد الشعبي، بحسب تغريدة له اطلعت عليها الوكالة، أراد من خلالها لفت الأنظار إلى وجود ما أسماه "فسطاط التيار وفسطاط الإطار، فلا يعني أن إخوتنا الأحبة في الحشد الشعبي محسوبون على إحدى تلك الجهتين"، مردفاً بالقول: "أنا على يقين أنهم يشاطرونني الرأي في ما قلت من طلب الوحدة ضمن الأطر السماوية والدينية والإنسانية العقائدية".

وأكمل الصدر قائلاً "فهم، أي المجاهدون في الحشد الشعبي الأقرب لآرائنا ومتبنياتنا نحن (آل الصدر) بل اغلبهم يرجعون في تقليدهم وسائر أعمالهم الى الشهيدين الصدرين (تقدست روحهما الطاهرة).

وتابع قائلاً: "ومن هنا احييهم بتحية الإسلام وأتمنى لهم الثبات في سوح الجهاد وأن يجمعنا الله وإياهم تحت راية الحق المطلق صاحب العصر والزمان وسيد المصلحين الامام المهدي"، مبينا "أنهم كما ضحوا من اجل وطنهم فهم على أتم الاستعداد للدفاع عن الإصلاح وعن الحق المطلق ان شاء الله تعالى".

وأوضح في تغريدته "انا على اطلاع كامل بشجاعتهم واخلاصهم فهم كانوا من جند العراق والمقاتلين تحت لوائنا آل الصدر ضد الاحتلال بل مازالوا، فهم من العراق والى العراق ولا يقبلون بالتبعية ولا بالولاء لغير المنقذ والمصلح من آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين".

وبيّن الصدر في ختام تغريدته "أسأل الله أن يجمعنا واياهم وان ينتهي الفراق بيننا فأنا على يقين انهم ليسوا طلاب مال او دنيا بل طلاب حق.. والحق يعلو ولا يعلى عليه".