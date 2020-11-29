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الحشد الشعبي يشكل "قيادة عمليات بغداد" تابعة له ويكشف عن مهمتها

Category: سیاسة

Date: 2020-11-29T12:31:43+0000
الحشد الشعبي يشكل "قيادة عمليات بغداد" تابعة له ويكشف عن مهمتها

شفق نيوز/ كشفت قيادي في هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، عن مهمة "قيادة عمليات بغداد" التابعة له والمشكلة حديثاً، بأمر رئيس الهيئة فالح الفياض.

وقال القيادي في الهيئة معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة الحشد الشعبي فيها أكثر من (30) لواء وبصنوف مختلفة، وهذه الالوية مقسمة على قيادات عمليات في مختلف المحافظات العراقية، فهناك قيادة عمليات ديالى وعمليات الفرات الأوسط وعمليات الجنوب، والآن اصبح لهذه الالوية عمليات خاصة في العاصمة بغداد".

وبين الكاظمي ان "هذه العمليات سوف تضم الوية من الحشد الشعبي تكون مهمتها حماية العاصمة العراقية بغداد، تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة، تحرك الالوية الخاصة ببغداد، ومهام قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي هي حماية وتأمين بغداد ومن الداخل والخارج".

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي قرار بتعيين حسين عبد العباس هليل، قائدا لعمليات بغداد التابعة لها.

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