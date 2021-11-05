الحشد الشعبي يستنكر العنف في التظاهرات ويرفض "زج اسمه" في الصراعات السياسية

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، رفضها اما اسمته بـ"محاولات من بعض الأحزاب السياسية" لزج اسم الحشد في صراعاتها السياسية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه “تابعت هيئة الحشد الشعبي بكل أسف الأحداث المؤسفة التي شهدتها التظاهرات الشعبية السلمية في العاصمة بغداد هذا اليوم وما رافقها من اعتداءات غير مبررة على المتظاهرين السلميين، فكما تدعو الهيئة الأخوة المتظاهرين السلميين إلى الالتزام بسلمية تظاهراتهم لضمان حقوقهم، فهي تدعو أيضاً الأخوة في القوات الأمنية المختصة إلى الالتزام بالمهنية والابتعاد عن العنف ومحاسبة المسؤولين عن أحداث اليوم”.

وأكدت الهيئة في بيانها؛ أنها “رغم مساندتها لحقوق الشعب بالتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري إلا أنها غير معنية بأي شكل من الأشكال بأي تجاذب سياسي معين وترفض أي محاولات من بعض الأحزاب السياسية لزج اسم الحشد في صراعاتها السياسية وأن الهيئة ستبقى -كما عهدها العراقيون- المؤسسة الأمنية الضامنة لأمن وسيادة العراق وشعبه ونظامهم الديمقراطي أمام كل التحديات والأخطار”.