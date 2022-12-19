الحشد الشعبي يرفع دعوى قضائية ضد برلماني عراقي

شفق نيوز / رفعت هيئة الحشد الشعبي، يوم الاثنين، دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل سجاد سالم.

وجاء في كتاب تبليغ قضائي، صادر عن محكمة تحقيق الرصافة، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، موجه إلى النائب سجاد سالم، طلب فيه مثول الأخير أمام القضاء".

ويأتي هذا الطلب، وفقاً للوثيقة، بناء على شكوى رفعت ضد النائب، من قبل الحشد الشعبي، بتهمة الإساءة إلى رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة ابو فدك المحمداوي.

وقبل ذلك، تنازل رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، عن دعوى قضائية رفعها ضد الناشط المدني حيدر الزيدي.

وكانت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت، اليوم الإثنين، حكماً على الناشط "حيدر حميد" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.

وكان الناشط حيدر حميد، قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أن قوة من أمن الحشد قد اعتقله اسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق ابو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد اساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.