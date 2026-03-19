الحشد الشعبي يرد على ابن فرحان: قندس مرعوب

شفق نيوز- بغداد

ردت هيئة الحشد الشعبي، يوم الخميس، على تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التي تناول فيها دور الحشد الشعبي في العراق، حيث أصدرت بياناً شديد اللهجة وصفته بالـ"قندس المرعوب" وأشارت فيه إلى أن الحشد يمثل "نتاج لحظة عراقية خالصة".

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أطلّ علينا يوم أمس شيء يشبه القندس، ويعتقد أنه إنسان لأنه يرتدي ثوباً وعقالاً، يدلي بتصريحات عن واقع لا يعرفه إلا من خلال تقارير مُعلّبة تُكتب له بعناية في مكاتب مكيفة بعيدة كل البعد عن حرارة الميدان".

وانتقدت الهيئة، ما صدر عن فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي من توصيفات للحشد الشعبي، معربة عن دهشتها البالغة من "هذا المستوى من التحليل الذي يبدو أنه كُتب على عجل دون عناء مراجعة بسيطة للتاريخ أو الواقع".

وأشارت الهيئة إلى أن "الحشد الشعبي، الذي يصفه معاليه بأنه نتاج إيراني، هو في الحقيقة نتاج لحظة عراقية خالصة، وُلدت حين كانت بعض العواصم منشغلة بإعداد بيانات القلق، بينما كان العراقيون يدفنون شهداءهم، وأن من المفارقات الطريفة أن يأتي هذا التشخيص من جهة لم تُعرف يوماً بدعمها لاستقرار العراق بقدر ما عُرفت بإتقانها لفنّ التصريحات المرتبكة".

كما ردت الهيئة على حديث الوزير السعودي عن "الأضرار التي لحقت بالعراقيين"، مبيّنة أنه "حديث يستحق أن يُدرّس ضمن مادة الخيال السياسي، إذ يتجاهل - بمهارة لافتة - من الذي وقف فعلاً في وجه الإرهاب، ومن الذي اكتفى بمراقبة المشهد من خلف الزجاج العازل".

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة، وزير الخارجية السعودي، إلى الاطلاع بشكل أعمق على الواقع العراقي، مؤكدة أن العراق "لا يمكن اختزاله بجملة مرتبكة".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال في تصريحات له إن إيران تدعم الحشد الشعبي الذي يهاجم دول الخليج ويهاجم العراق نفسه، متهماً إياه بسلب القرار السياسي العراقي وقطع مشاريع التنمية، كما جاء ضمن كلام الوزير في البيان الختامي لمؤتمر دولي عقد في الرياض لمناقشة الاعتداءات الإيرانية بعد استهداف حقول ومنشآت الوقود في الخليج، بغياب العراق.