الحشد الشعبي يتنازل عن دعوى رفعها ضد الناشط حيدر الزيدي

شفق نيوز / تنازل رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الاثنين، عن دعوى قضائية رفعها ضد الناشط المدني حيدر الزيدي.

جاء ذلك بعد استقبال الفياض، عائلة الناشط الزيدي، في بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الفياض مخاطباً ذوي الزيدي: "لو كان المهندس موجود لتنازل أيضًا عن القضية.. الهدف من الدعوة منع التجاوزات المستمرة من قبل بعض المدفوعين تجاه الشهداء والمقدسات".

وكانت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد أصدرت، اليوم الإثنين، حكماً على الناشط "حيدر حميد" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.

وكان الناشط حيدر حميد، قد نشر عبر حسابه الخاص في موقع فيسبوك، أن قوة من أمن الحشد قد اعتقله اسبوعين بعد منشور يخص نائب رئيس هيئة الحشد السابق ابو مهدي المهندس، ما اعتبرته مؤسسة الحشد اساءة لها، ورفعت دعوى قضائية ضده.