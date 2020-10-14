الحشد الشعبي يبدي موقفاً من "مواثيق الصدر" ويتحدث عن اجتماع "سياسي- فصائلي"

شفق نيوز/ علق الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، على اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إطلاق "ثلاثة مواثيق" تخص التظاهر السلمي والجهاد الوطني، والإصلاح السياسي.

وقال القيادي في الحشد محمد البصري، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بحاجة الى خارطة طريق والجلوس على طاولة حوار وتفاهم للوصول إلى أهداف مشتركة والعمل عليها لإنهاء كل الخلافات".

وبين البصري أن "النقاط التي طرحها الصدر، إذا طبقت وعمل الجميع عليها، سوف ستكون عاملاً مهماً في استقرار الوضع السياسي والأمني، وهي خطوة موفقة ونحن داعمون لها".

وأضاف "لا يمكن لأي أحد رفض هكذا مواثيق، ما لم تكون فيها تنازل عن القيم والأهداف، والصدر لم ينطلق الا من مصلحة العراق وشعبه، خصوصاً في الظروف التي يم بها العراق، ولهذا الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات موسعة (سياسية - فصائلية)".

واعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس الثلاثاء، عزمه إطلاق ثلاثة مواثيق قال إنها تخص التظاهر السلمي، والجهاد الوطني والإصلاح السياسي.

الصدر يطلق توليفة مواثيق ويضع ضوابط لتطبيقها









