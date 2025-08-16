الحشد الشعبي وقوانين مهمة مؤجلة.. البرلمان بلا جلسات حتى إشعار آخر

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، عدم وجود أي توجيه من رئاسة البرلمان أو موعد حقيقي لاستئناف عقد الجلسات المقررة لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي.

وقال النائب المستقل جواد اليساري لوكالة شفق نيوز إن "الوضع الراهن يشير إلى غياب النية لعقد جلسات البرلمان في المدى القريب، وذلك بسبب الخلاف الذي وقع في الجلسة الأخيرة بين رئيس المجلس ونائبه، والذي انعكس سلباً على مجمل عمل المؤسسة التشريعية".

وأضاف أن "انعقاد الجلسات في الأيام المقبلة مستبعد، في ظل استمرار الخلافات داخل رئاسة البرلمان وانشغال رؤساء الكتل السياسية بالحملات الانتخابية".

وشهدت جلسة البرلمان العراقي التي عقدت بتاريخ 13 آب 2025، خلافاً علنياً بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، بعدما أعلن الأخير ترؤس الجلسة واعتبرها قانونية بحضور 169 نائباً، في حين رد المشهداني ببطلانها مؤكداً أنه لم يمنح تفويضاً بذلك.

أما المندلاوي فشدد على أن النظام الداخلي يجيز له إدارة الجلسات عند غياب الرئيس، ليترك الحسم النهائي للقضاء.