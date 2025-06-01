الحسم ينصّب الياور رئيساً لقائمة "نينوى لأهلها" الانتخابية

شفق نيوز/ أعلن تحالف "الحسم الوطني"، يوم الأحد، تنصيب شيخ مشايخ قبيلة شمر، عبد الله عجيل الياور، رئيساً لقائمة "نينوى لأهلها"، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة الموصل، بحضور عدد من قيادات التحالف وشخصيات اجتماعية.

وقال رئيس تحالف الحسم، وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي إن "انضمام الشيخ عبد الله الياور، بشخصيته العشائرية والوطنية المعروفة، يشكل إضافة نوعي للتحالف، ويعزز مشروعه الهادف إلى بناء شراكة حقيقية والنهوض بمحافظة نينوى، لافتاً إلى أن التحالف يتبنى هوية جامعة تمثل إرادة الأهالي لا إرادات القوى المتنفذة.

كما تم خلال المؤتمر الإعلان عن تسمية مهند الجبوري أميناً عاماً لتحالف “نينوى لأهلها”.

من جانبه، قال نجم الجبوري، محافظ نينوى السابق والقيادي في "نينوى لأهلها"، إن وجود الشيخ عبد الله الياور في قيادة التحالف يمثل دعامة أساسية للحفاظ على هوية نينوى، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية لمستقبل المحافظة.

أما الشيخ عبد الله الياور، فقد أشار في أول تصريح له بعد تسنمه المنصب، إلى أن عودته للحياة السياسية بعد 13 عاماً من الغياب جاءت بعد شعوره بأن هناك "تجاوزات وتدخلات في نينوى".

وأضاف: "نشعر أحياناً كأننا غرباء في مدينتنا، والمرحلة تتطلب رجالات مخلصة لا تسعى للتكسب ولا للفساد"، مبيناً أن تحالف "نينوى لأهلها" سيكون منبراً لأبناء المحافظة وأداة لحمايتها من التهميش والإقصاء.

ويضم تحالف “نينوى لأهلها” شخصيات موصلية وعشائرية من خارج الأطر الحزبية التقليدية، ويهدف إلى تمثيل محافظة نينوى على أسس محلية وواقعية بعيداً عن الاستقطابات السياسية المعروفة.