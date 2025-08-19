الحسان يؤكد استمرار الأمم المتحدة بدعم العراق حتى بعد انتهاء مهام "يونامي"

شفق نيوز - بغداد

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة ستستمر بنهجها بدعم ومساندة العراق حتى بعد انتهاء مهام بعثة "يونامي" في نهاية العام 2025.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني لضحايا تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في يوم 19 من شهر آب/أغسطس العام 2003 الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا واصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.

وقال الحسان في كلمته، ان بعثة الامم المتحدة في العراق سينتهي مهام عملها في العراق مع حلول نهاية العام الحالي، لكن الأسس التي عملت عليها لن تنتهي بنهاية عمل البعثة إذ ستواصل الأمم المتحدة مع الشعب العراقي ومع الرئاسات والحكومة العراقية العمل.

واثنى الحسان على جهود الشعب العراقي وحكومته على مساندة البعثة "حتى في اصعب الاوقات"، مردفا بالقول ان "ما حققناه معا في العراق سيعود نجاحه بالنفع على المنطقة بأسرها".