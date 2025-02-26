الحسان يناقش مع حكومة كركوك ملف المغيبين والخدمات وعودة المقاطعين لمجلس المحافظة

شفق نيوز/ أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، مساء اليوم الأربعاء، أن الشق السياسي من عمل البعثة سوف ينتهي نهاية العام الحالي، فيما ستستمر 23 منظمة أممية بالعمل لتقديم الدعم وفق ما تطلبه الحكومة العراقية، فيما ناقش مع إدارة محافظة كركوك ملف المغيبين والخدمات وعودة المقاطعين لمجلس المحافظة.

وقال الحسان خلال مؤتمر صحفي عُقد في محافظة كركوك، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "زيارتي إلى كركوك مدينة التآخي هي الأولى للقاء موظفي الأمم المتحدة في المحافظة والاحتفال مع الفرقة النيبالية بعيدهم، كما سعدتُ بلقاء المحافظ ورئيس المجلس وأعضائه، وكانت اللقاءات مثمرة".

وأضاف، أن "موظفي الأمم المتحدة لم يجدوا إلا الخير من كركوك"، مشيداً بـ"وجود نحو 35 ألف طالب وطالبة في جامعة كركوك ومنتسبين إليها، هذا شيء عظيم، حيث إن مستقبل المدينة بيد المثقفين والمتعلمين".

وتابع الحسان، أن "بعثة الأمم المتحدة سوف ينتهي عملها نهاية العام الحالي بناءً على رغبة الحكومة العراقية، فيما سيستمر عمل 23 منظمة أممية في العراق منها اليونيسف و(يو ان دي بي)".

وأكد الحسان، أن "ملف المغيبين سوف يتم نقله إلى حكومة بغداد بناءً على طلب مجلس المحافظة وأعضائه"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة لا تتدخل في شؤون العراق وإنما هي تنفذ ما يتوجب عليها".

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد ابراهيم الحافظ، إن "زيارة رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان إلى كركوك خطوة مباركة ومهمة لتقديم الدعم إلى إدارة كركوك، وتمت مناقشة عدد من الملفات منها تقديم الدعم من خلال المنظمات الأممية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأضاف الحافظ، أن "إدارة كركوك ناقشت مع الحسان توفير الخدمات لمناطق جنوب غرب كركوك، وكذلك مناقشة عودة المقاطعين إلى مجلس المحافظة والعودة الى الحوار، والعمل ضمن فريق واحد لتقديم الخدمات للمحافظة، كما تم مناقشة موضوع ملف المغيين في إقليم كوردستان، الذي له آثار على عرب كركوك، ووعد محمد الحسان بالعمل على مناقشة هذا الملف".