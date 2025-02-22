الحسان يدعم موقف نيجيرفان بارزاني ويحث لحوار داخلي عراقي

شفق نيوز/ أعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، عن دعمه لما جاء في كلمة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال فعاليات مؤتمر حوار بغداد الدولي السابع، الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت.

وقال الحسان في مستهل كلمته التي تلت كلمة رئيس الإقليم، إن كلمة بارزاني حملت معانٍ كبيرة في الصالح العراقي، ولم تقتصر على تناول شؤون الإقليم فقط.

وأشار إلى أن العراق عازم على بناء دولة المؤسسات، مؤكدًا أن العراق ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة مفصلية تتطلب التعاون والتكاتف.

وأوضح أن العراق عازم على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى حوار بنّاء يجتمع تحت نقطة واحدة وهي مصلحة العراق.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعمها للعراق وستظل إلى جانبه في مسيرته المستقبلية، مؤكدًا في ختام كلمته بالقول أن "العراق أمانة في أعناقنا".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قال في كلمة ألقاها في مؤتمر حوار بغداد، إن "الإقليم يؤمن بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل العراق بأكمله هو مصلحة وطنية مشتركة، وأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بدون التكامل بين بغداد وأربيل، وكذلك بين العراق ومحيطه من دول المنطقة والعالم".

وأضاف أنه "من هذا المنطلق، نؤكد دعمنا الكامل لهذا لمشروع طريق التنمية الكبير، ونتطلع إلى أن يصبح نموذجًا للتعاون والبناء بين جميع مناطق ومكونات البلاد، من زاخو إلى الفاو، وكذلك بين العراق وشركائه الإقليميين والدوليين".