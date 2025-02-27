الحسان يحيط العراق بخطوات إنهاء عمل البعثة الأممية

شفق نيوز/ قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، يوم الخميس، إحاطة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، حول عمل بعثة يونامي، والخطوات المتخذة لإنهاء مهام البعثة بحلول نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين لمحمد الحسان في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية العراقية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، أوضح الحسان، أن "إنهاء مهام البعثة يأتي بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أيار/مايو 2024، والذي نص على سحب البعثة من العراق بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، استجابةً لطلب الحكومة العراقية".

وأشار بيان الوزارة، إلى أن "الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقة مع منظمة الأمم المتحدة، وتفعيل حضور العراق في أجهزتها، خاصةً بعد تولي العراق رئاسة مجموعة الـ77 والصين".

وأشاد فؤاد حسين، وفق البيان بـ"الدور الذي لعبته بعثة يونامي في تقديم المساعدة للعراق على مدى السنوات الماضية، مؤكداً حرص العراق على استمرار التعاون المثمر مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات".

من جانبه، أعرب محمد الحسان، عن تقديره للتعاون البنّاء بين البعثة والحكومة العراقية، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية.