الحسان يبلغ السوداني دعم الأمم المتحدة رؤية العراق تجاه تحديات المنطقة

شفق نيوز/ أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، محمد الحسان، يوم الاثنين، استعداد المنظمة الدولية لدعم رؤية العراق تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للحسان، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار التعاون مع المنظمة الأممية، والإجراءات الخاصة بإنهاء عمل البعثة الدولية العاملة في العراق، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشاد السوداني، وفق البيان بما قدمته البعثة الأممية من دور كبير ومهم في مساعدة العراق طيلة العقدين الماضيين، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات الإصلاح الإداري والتغيرات المناخية.

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى حاجة المنطقة للتعاون والتنسيق بين مختلف دولها لتحقيق الأمن المشترك، مجدداً دعم العراق لـ"الحوار الجاري بين الولايات المتحدة وإيران".