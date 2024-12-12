الحسان: ناقشنا مع المرجعية سبل تجنب العراق أي تجاذبات تضر به

شفق نيوز/ أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم الخميس، أن المرجعية الدينية حريصة على وحدة البلاد واستقرارها.

وقال الحسان، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم، مع محافظ النجف، عقب زيارته المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، "اليوم كان لنا لقاء مع المرجعية الدينية العليا، ونؤكد على مكانتها الكبيرة بالنسبة للأمم المتحدة"، مشددًا على حرص المرجعية على الحفاظ على وحدة العراق بعيدًا عن أي تجاذبات إقليمية.

وأضاف، أن "المرجع الأعلى حريص على العراق وعلى الحفاظ عليه من أي صراعات قد تؤثر عليه من الخارج".

وأوضح الحسان أنه قام بإطلاع المرجعية على نتائج اللقاءات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية حول العراق، مؤكداً أنه تم مناقشة سبل تجنب العراق لأي تجاذبات قد تضر به.

وأكد في هذا السياق، أن "هناك تنسيق مباشر مع بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي) والحكومة العراقية، والعمل مستمر لضمان استقرار الوضع في العراق".

كما شدد الحسان على أن العراق يجب أن يكون بعيدًا عن أن يصبح "ساحة لتصفية الحسابات"، داعيًا إلى اتخاذ قرارات جديدة تخدم الوضع الحالي في البلاد، بهدف تجنب الأزمات المستقبلية.

وصباح اليوم الخميس، استقبل المرجع الديني آية الله علي السيستاني، في مقر إقامته بالنجف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن اللقاء تناول آخر التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وتعد هذه الزيارة الثانية للحسّان للسيستاني خلال أكثر من شهر، حيث تم في الزيارة السابقة الاتفاق على تعزيز مكانة العراق في محيطه الإقليمي والدولي.