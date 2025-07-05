الحسان من كربلاء: العراق ليس بلداً فقيراً وهو منفتح على الاستثمارات الأجنبية

شفق نيوز - كربلاء

اثنى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم السبت، على سياسة العراق في النأي بالنفس عن الصراعات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مؤكداً أن البلاد باتت منفتحة أمام الاستثمارات الاجنبية لتحسين الواقع الاقتصادي.

وقال الحسان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "ما شهدته في كربلاء اليوم هو صورة حية لعراق الوحدة، وما شاهدناه يجسد معنى الانتماء الوطني، وأن هذا الانتماء فوق كل الاعتبارات"، مردفا بالقول إن "الاستقرار الذي تحقق في العراق لم يأتِ بالصدفة، بل هو ثمرة إرادة جماعية وتضحيات نفيسة".

وأكد أن "العراق ليس بلدا فقيراً وانما بلد خير وفيه موارد بشرية مدربة مثقفة ومتعلمة ليس في الداخل فقط بل بالخارج ايضا، فالعراق لديه علماء من الجنسين حتى بوكالة "ناسا" للفضاء، وهم متميزون"، مضيفا أن "العراق نأى بنفسه عن المشاكل السياسية المحيطة، وعلى ضوء ذلك لا نتوقع الا رؤية عراق قوي له مكانة اقليمية وعالمية".

وتابع الحسان القول إن "رسالة العراق الان لم تعد رسالة حروب وخلافات بل باتت رسالة سلام وبناء وتقدم وتطور"، مشيرا إلى أن "العراق بخير وآمن ومنفتح على الاستثمارات الأجنبية والعالمية".