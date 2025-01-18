الحسان من ذي قار: سيكون هناك حوار جيد مع الدول المجاورة للعراق لحل ازمة المياه

شفق نيوز/ صرح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم السبت، بأن بعثة "يونامي" ستخوض حوارا مع الدول المجاورة للعراق بهدف حل أزمة شحة المياه وضمان حصة البلاد المائية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش زيارته محافظة ذي قار للاطلاع على واقع الاهوار ونسب الجفاف فيها وانخفاض مستوى المياه هناك.

وقال الحسان في تصريحاته التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "لديه قناعة راسخة بأن العراق آمن وهو مستقر بفضل مواطنيه"، مردفا بالقول إن "الكل يعمل لأجل العراق فهو اليوم يختلف عن السنين التي مضت".

وأضاف أن "المشاريع مستمرة لخدمة العراق من خلال المنظمات المختصة مثل اليونسكو".

وتابع الحسان القول إن "ملف الجفاف ليس قاصراً على العراق، وسيكون هناك حوار جيد مع دول الجوار لحل هذه الأزمة".