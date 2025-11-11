الحسان: بعثة الأمم المتحدة راضية عن الانتخابات العراقية وصوت المواطن هو مصدر الشرعية

شفق نيوز- بغداد

أكد ممثل الامم المتحدة في العراق، محمد الحسان، يوم الثلاثاء، وجود رضى دولي على عملية الانتخابات في العراق، فيما اكد أن صوت المواطن هو مصدر الشرعية.

وقال الحسان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "قمت بزيادة عدد من مراكز الاقتراع والاطلاع ومتابعة سير العملية الانتخابية في العراق".

وأضاف "ويسرني ان ارى الإقبال لدى الناخبين، وما شهده يوم الاقتراع الخاص، وهو دليل على الحرص الكبير الذي بذلته المفوضية والمؤسسات العراقية".

وتابع "اليوم من وجهة نظري هو حرص انتخابي لاختيار ممثلي الشعب بكل حرية، وفي مشهد يجسد إراده حرة نحو بناء مستقبل أزهار بالعراق".

وتابع أن "صوت المواطن هو مصدر الشرعية، وان المشاركة الواعية والمسؤولية هي أساسية لترسيخ الديمقراطية، حيث لا مكان للفساد ولا للمفسدين وآن الآن ليكون العراق خال من الظاهر السلبية".

ولفت إلى أنه "لقد ساهمت بعثة اليوناني بمتابعة ما يقارب 13 عملية انتخابية في العراق، وهذا دليل على التقدم الكبير الذي احرزه العراق في المؤسسات، ونحن في الامم المتحدة راضين على العملية الانتخابية الجارية حاليا، وان العملية تجري بامتياز وتدار وتنفذ بأيدي العراقيين".

وأكد أن "نحن على الثقة ان جميع الأبواب السياسية وغير السياسية ستحافظ على الاجواء المنظمة واحترام العملية الانتخابية"، مبينا أن "الشعب العراقي يستحق كل تقدير واحترام، وانه في هذا اليوم الانتخابي المميز وما قبله، يعبر عنه العراقيين عن ارادتهم وما يعكس إيمانهم بالمسار الديمقراطي".

وشدد على أن "الامم المتحدة تقف إلى جانب العراق والشعب العراقي وتدعم المسيرة نحو عراق آمن ومزدهر، ويستطيع كل مواطن عراقي اسماع صوته، ونجدد التأكيد على اعتزاز الامم المتحدة بما قام به الشعب العراقي".