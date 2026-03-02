الشيوعي العراقي يتحدث عن تنفيذ مشروع "الشرق الاوسط الجديد" من خلال "العدوان" على ايران

شفق نيوز - بغداد

أدان الحزب الشيوعي العراقي، يوم الاثنين، الحملة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الأراضي الإيرانية، معتبرا اياها "تصعيدا خطيرا، في وقت كان المسار التفاوضي قادرا على توفير بدائل دبلوماسية تجنب بلدان المنطقة ويلات المنزلق المدمر".

وذكر الحزب في بيان، أن "هذا العدوان السافر، لا يمثل مجرد خرق للأمن الإقليمي أو مجرد انتهاك صارخ للقانون الدولي، إنما هو في جوهره حلقة جديدة ضمن مشروع ما يسمى بـ"الشرق الاوسط الجديد"، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية على دول المنطقة وشعوبها وثرواتها، عبر منطق القوة الغاشمة".

وأضاف أن "استمرار التغاضي الدولي عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، طيلة السنوات الماضية، هو ما فتح الباب لحالة الانفلات العسكري الراهنة، التي تمتد لتجعل من جميع بلدان المنطقة ساحات حرب مفتوحة، ما سيؤدي حتما إلى كوارث إنسانية واقتصادية لن تقتصر آثارها على المدى القريب".

وأكد الحزب ايضا "تضامنه المبدئي مع الشعب الإيراني وحقه في العيش بأمن وسلام، وفي نضاله المشروع من أجل نظام ديمقراطي حقيقي يلبي تطلعاته في الحرية والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة بعيداً عن التدخلات الخارجية".

وفي ما يتعلق بالعراق في ظل الاوضاع الراهنة، أكد الحزب الشيوعي في بيانه أن "حماية سيادة العراق ووحدته وأمن شعبه تمثل أولوية قصوى في مواجهة المخططات الجيو سياسية. وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية العمل الفاعل لمنع استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية في أي عمليات عسكرية، واتخاذ موقف واضح في المحافل الإقليمية والدولية من ذلك".

كما شدد على، أن "قرار السلم والحرب يجب أن يظل حصريا بيد المؤسسات الدستورية الرسمية للدولة العراقية، ولا يجوز لأي طرف كان مصادرة هذا الحق السيادي أو جر البلاد إلى مغامرات غير محسوبة العواقب".