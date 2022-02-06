الحزب الديمقراطي يعلن عدم المشاركة بجلسة غد الاثنين

شفق نيوز/ قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، عدم المشاركة في جلسة البرلمان العراقي والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مسؤول ملف العراق بمقر البارزاني، عرفات كرم في تغريدة له، "لن نشارك في جلسة البرلمان ليوم غد".

كما قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان صدر لاحقاً وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات واستمراراً للحوارات الجارية بين الكتل السياسية، قررنا عدم حضور جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين .

وسبق أن أعلن كل من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة عدم مشاركته بجلسة البرلمان المقررة يوم غد الاثنين.

وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج في جدول أعمال جلسته المقررة غداً، فقرة اختيار رئيس لجمهورية البلاد، كما حدد الساعة 12 ظهراً، موعداً لعقدها.

ويأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم "معلقة" نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بترشيح هوشيار زيباري.