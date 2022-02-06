سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحزب الديمقراطي يعلن عدم المشاركة بجلسة غد الاثنين

Category: سیاسة

Date: 2022-02-06T18:22:13+0000
الحزب الديمقراطي يعلن عدم المشاركة بجلسة غد الاثنين

شفق نيوز/ قرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، عدم المشاركة في جلسة البرلمان العراقي والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مسؤول ملف العراق بمقر البارزاني، عرفات كرم في تغريدة له، "لن نشارك في جلسة البرلمان ليوم غد".

كما قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان صدر لاحقاً وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات واستمراراً للحوارات الجارية بين الكتل السياسية، قررنا عدم حضور جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين .

وسبق أن أعلن كل من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة عدم مشاركته بجلسة البرلمان المقررة يوم غد الاثنين.

وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج في جدول أعمال جلسته المقررة غداً، فقرة اختيار رئيس لجمهورية البلاد، كما حدد الساعة 12 ظهراً، موعداً لعقدها.

ويأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم "معلقة" نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بترشيح هوشيار زيباري.

related

نواب يكسرون نصاب جلسة الموازنة بعد التصويت على المادة الأولى

Date: 2021-03-31 14:21:26
نواب يكسرون نصاب جلسة الموازنة بعد التصويت على المادة الأولى

بعد مشاجرة بين "سائرون" و"العصائب" .. البرلمان يستأنف اعمال جلسته

Date: 2019-11-26 16:00:33
بعد مشاجرة بين "سائرون" و"العصائب" .. البرلمان يستأنف اعمال جلسته

بعد تأخير لاكثر من اربع ساعات.. البرلمان العراقي يعقد جلسته

Date: 2019-12-05 19:30:12
بعد تأخير لاكثر من اربع ساعات.. البرلمان العراقي يعقد جلسته

وسط مقاطعة الكورد.. البرلمان يبدأ جلسة تمرير قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-18 15:59:15
وسط مقاطعة الكورد.. البرلمان يبدأ جلسة تمرير قانون المحكمة الاتحادية

مشعان الجبوري: برهم صالح سيعمل على تعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. وهذا الدليل

Date: 2022-02-02 21:37:34
مشعان الجبوري: برهم صالح سيعمل على تعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس.. وهذا الدليل

بعد نقل المشهداني للمستشفى.. الدراجي يدير جلسة البرلمان

Date: 2022-01-09 14:49:45
بعد نقل المشهداني للمستشفى.. الدراجي يدير جلسة البرلمان

بيان "صدري" عن زيباري: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

Date: 2021-12-13 10:31:02
بيان "صدري" عن زيباري: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

رسمياً.. البرلمان العراقي يرجئ التصويت على قانون الموازنة

Date: 2021-03-20 15:51:39
رسمياً.. البرلمان العراقي يرجئ التصويت على قانون الموازنة