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الحزب الديمقراطي يدين بشدة "تغريدة كوردستاني" ويعدها اساءة للمرجعيات الدينية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-27T20:56:35+0000
الحزب الديمقراطي يدين بشدة "تغريدة كوردستاني" ويعدها اساءة للمرجعيات الدينية

شفق نيوز/ أدان الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشدة تغريدة لكاتب كوردي اعتبرها ادانة للمرجعيات الدينية.

وقال الحزب في بيان، "لا يخفى على أحد أن قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تكن كل الاحترام والتقدير لجميع المرجعيات الدينية الرشيدة ورجال الدين الإكرام وينصح بشكل متواصل أعضائه وكوادره بضرورة احترام جميع المرجعيات الإسلامية والديانات الأخرى، وذلك تماشيا مع نهج البارزاني الخالد، لذلك نستنكر وندين وبشدة تغريدة المدعو الدكتور نايف الكوردستاني الذي إساءة فيه إلى المرجعيات الرشيدة".

وأضاف، "كما نعلن للجميع أن الشخص المذكور ليس له اية علاقة او انتماء بالحزب الديمقراطي الكوردستاني لا من قريب ولا من بعيد وان تغريدته تمثل رأيه الشخصي وليس له أية صلة بحزبنا الذي يؤمن إيماناً حقيقياً بالتعايش السلمي واحترام المعتقدات الدينية والمذهبية".

وبهذه الاثناء أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن تعزيزات أمنية وصلت الى مقر الحزب الكوردستاني في بغداد تحسبا من وقوع أي طارئ، وذلك بالتزامن مع تجمع عدد من الأشخاص المعترضين على التغريدة حاملين صورة المرجع السيستاني.

https://twitter.com/Nayifkurdistani/status/1508177551725846538

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