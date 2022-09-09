الحزب الديمقراطي رداً على دعوة الصدر لحل البرلمان: يُستحسن اتخاذ قرار مشترك

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، يوم الجمعة، بأن الحزب يُفضّل اتخاذ قرار مشترك من قبل القوى والأطراف السياسية الفاعلة في العراق بشأن مسألة حل مجلس النواب العراقي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به محمد للصحفيين اليوم ردا على دعوة زعيم التيار الصدري إلى حلفائه من الكورد والسنة في العمل على حل البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال محمد في تصريحه عقب مشاركته في مجلس عزاء لأحد أعضاء الحزب، إنه "لغاية الآن لم يتم التحاور حول مسألة حل مجلس النواب العراقي بهذا الشكل (الذي طرحه وزير الصدر)"، مردفا بالقول "نحن لدينا لجنة تقوم بأداء دورها، ونتصور أن مثل هذه المواضيع من الأفضل اتخاذ قرار مشترك بشأنها من خلال الجلوس على طاولة الحوار ومناقشتها".

وتابع بالقول إن الوضع الراهن بالعراق يتطلب من اولئك الذين يشعرون بالمسؤولية أن يولوا أهمية له من أجل تخطي الازمة والانسداد السياسي الحاصل، وبهدف إيجاد سبيل نحو أُفق يفضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ومعالجة المشاكل في البلاد".

وأعلن ما يُعرف بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم أمس الخميس، أن الأخير يرفض وبشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب العراقي بعد استقالة أعضائها منه.

كما أكد أن هذا الإنسحاب هدفه سد الطرق كافة أمام التوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، عقد أمله على حلفائه من السنة والكورد في حل البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد يشرف عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد أكد أول أمس الأربعاء، أنه "لا يوجد اي مانع في اجراء الانتخابات المبكرة بشرط تهيئة أرضية سياسية وقانونية لها، وألا يتم تهميش أي طرف أو مكون وان يتم احترام نتائج الانتخابات".