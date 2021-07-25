سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحزب الديمقراطي حول الحوار الاستراتيجي: ينبغي ألّا يكون العراق جزءا من الصراع الإقليمي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-25T09:52:42+0000
الحزب الديمقراطي حول الحوار الاستراتيجي: ينبغي ألّا يكون العراق جزءا من الصراع الإقليمي

شفق نيوز/ أكد مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين يوم الأحد أن إقليم كوردستان يسعى إلى ألّا يكون العراق جزءا من الصراعات الدولية، والإقليمية القائمة في المنطقة.

حديث حسين جاء في تصريح أدلى به للصحفيين حول الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال حسين ان لإقليم كوردستان تجربته وهو صاحب إرادة أيضا وهو جزء من العراق، مردفا بالقول: نحن نسعى إلى ألّا نكون جزءا من الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة ونعمل جاهدين على أن هذا الأمر يتم معالجته بالحوارات والتفاهمات مع المجتمع الدولي والمعنيين في المنطقة.

وعن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل قال المسؤول الحزبي إن الديمقراطي الكوردستاني سيخوض الانتخابات في مناطق تواجده.

وتطرق حسين إلى الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، قائلا: طرأت أوضاع في تلك المناطق بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 ، والعمل جار مع الحكومة العراقية على ان تعود الاوضاع لطبيعتها هناك.

وأضاف تم اتخاذ مجموعة من الخطوات المهمة والايجابية ومستمرون على هذا المنوال لمعالجة الوضع ولتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات لكي لكي يخوضها المواطنون في تلك المناطق بأريحية.

related

بارزاني يرحب بالجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي: خطوة مهمة وتقدم ايجابي

Date: 2021-04-08 17:03:50
بارزاني يرحب بالجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي: خطوة مهمة وتقدم ايجابي

امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد

Date: 2020-06-25 12:13:52
امريكا وبريطانيا يدعمان اتفاقا مشتركا بين اربيل وبغداد

وثيقة.. الكشف عن أسماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع امريكا

Date: 2021-07-17 13:21:38
وثيقة.. الكشف عن أسماء الوفد العراقي للحوار الاستراتيجي مع امريكا

بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

Date: 2019-06-22 18:33:05
بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

واشنطن: حكومة الاقليم حليف مقرب لنا ونعمل على تحسين العلاقات بينها وبين بغداد

Date: 2019-07-12 15:33:35
واشنطن: حكومة الاقليم حليف مقرب لنا ونعمل على تحسين العلاقات بينها وبين بغداد

أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

Date: 2020-06-12 17:34:32
أمريكا تحذر من مصير للعراق مشابه لسوريا ولبنان وتلخص مطالبها بالحوار مع بغداد

انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ

Date: 2021-04-07 15:16:16
انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ