الحزب الديمقراطي حول الحوار الاستراتيجي: ينبغي ألّا يكون العراق جزءا من الصراع الإقليمي

شفق نيوز/ أكد مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين يوم الأحد أن إقليم كوردستان يسعى إلى ألّا يكون العراق جزءا من الصراعات الدولية، والإقليمية القائمة في المنطقة.

حديث حسين جاء في تصريح أدلى به للصحفيين حول الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال حسين ان لإقليم كوردستان تجربته وهو صاحب إرادة أيضا وهو جزء من العراق، مردفا بالقول: نحن نسعى إلى ألّا نكون جزءا من الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة ونعمل جاهدين على أن هذا الأمر يتم معالجته بالحوارات والتفاهمات مع المجتمع الدولي والمعنيين في المنطقة.

وعن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل قال المسؤول الحزبي إن الديمقراطي الكوردستاني سيخوض الانتخابات في مناطق تواجده.

وتطرق حسين إلى الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، قائلا: طرأت أوضاع في تلك المناطق بعد أحداث 16 أكتوبر العام 2017 ، والعمل جار مع الحكومة العراقية على ان تعود الاوضاع لطبيعتها هناك.

وأضاف تم اتخاذ مجموعة من الخطوات المهمة والايجابية ومستمرون على هذا المنوال لمعالجة الوضع ولتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات لكي لكي يخوضها المواطنون في تلك المناطق بأريحية.