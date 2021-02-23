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الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسميا عقد مؤتمره في ايار المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-02-23T13:22:53+0000
الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسميا عقد مؤتمره في ايار المقبل

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، عن عقد المؤتمر العام للحزب في أيار المقبل.

وقال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مشاركته في احتفالية لتكريم قيادات في اتحاد شبيبة كوردستان، حضرتها وكالة شفق نيوز؛ "قررنا عقد المؤتمر الرابع عشر في الـ26 أيار/ مايو المقبل".

والحزب الديمقراطي الكوردستاني تأسس الحزب في 16 آب عام 1946 بقيادة بقيادة الزعيم الكوردي الراحل مصطفى بارزاني، في البداية كان اسم الحزب هو (الحزب الديمقراطي الكردي) ولكن في المؤتمر الثالث بتاريخ 26 كانون الثاني 1953 المنعقد في كركوك، تقرر تغيير الاسم إلى (الحزب الديمقراطي الكوردستاني).

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