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الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسمياً ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-14T15:51:30+0000
الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسمياً ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية العراقية

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

ويأتي ذلك غداة استبعاد مرشح الحزب هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.

وذكر المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية العراقي، ومن اجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح رسميا السيد ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان كمرشح للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية".

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

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