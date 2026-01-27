رسمياً .. الحزبان الكورديان يطلبان من الحلبوسي تأجيل جلسة انتخاب الرئيس

شفق نيوز - بغداد

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن الأخير تسلَّم طلبات من الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل انعقاد جلسة اليوم الثلاثاء، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعزا بيان صادر عن مكتب الحلبوسي، سبب تلك الطلبات من أجل "إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".

في غضون ذلك استبعد النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عبد الأمير المياحي، تأجيل انعقاد جلسة اليوم.

وقال المياحي في حديث لوكالة شفق نيوز، ان مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يوجد أي قرار بتأجيل الجلسة.

وأوضح أن، ان الاحزاب الكوردية لم تتفق على مرشح محدد، وهذا أن أعضاء مجلس النواب سينتخبون من يجدونه مناسبا لمنصب رئيس جمهورية العراق.