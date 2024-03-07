الحزبان الكورديان يجريان حوارات وتفاهمات مشتركة للاتفاق على محافظ كركوك

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسن مجيد، يوم الخميس، إجراء الحزبين الكورديين الرئيسيين حوارات وتفاهمات مشتركة للاتفاق على اسم المرشح لمنصب محافظ كركوك.

وقال مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحوارات لازالت مستمرة وجارية بين اعضاء مجلس محافظة كركوك من الكورد الذين يمثلون الحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس مسعود بارزاني وحزب الاتحاد الوطني للوصول الى صيغة اتفاق مشتركة لتسمية مرشح لشغل منصب محافظ كركوك".

وأكد مجيد أن "الحوار سوف يساهم بالوصول الى اتفاق مشترك يساهم في حلحلة الخلافات مع باقي الكتل والمضي في تشكيل ادارة كركوك وتفعيل مجلس محافظة كركوك الذي سوف يساهم في تقديم الخدمات لجميع مكونات كركوك".

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.