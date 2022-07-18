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الحزبان الكورديان يجتمعان في السليمانية لحسم منصب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-18T14:25:26+0000
الحزبان الكورديان يجتمعان في السليمانية لحسم منصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز / التقى وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل الطالباني، في السليمانية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "اجتماعاً عقد بين الحزبين، لمناقشة قضية منصب الرئيس العراقي الجديد، والاتفاق على تعيين مرشح مشترك للمنصب".

ومن المقرر أن يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عصر اليوم، اجتماعاً لمناقشة مخرجات الاجتماع الذي عقد مع الحزب الديمقراطي حول منصب الرئيس.

وتأتي زيارة وفد الديمقراطي الكوردستاني، إلى السليمانية، بناء على طلب البرلمان العراقي من الحزبين الكورديين، حسم تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بقادة الكتل البرلمانية، في بغداد، وناقش معهم أجندة الدورة التشريعية الجديدة، وجلسات البرلمان، وسبل حسم الاستحقاقات الدستورية.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، قد حددت عقب اجتماعها اليوم، الخميس المقبل موعداً لاجتماع جديد يضم قادة الكتل النيابية، للاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقاً رئيس كتلة الاتحاد الَوطني الكوردستاني النيابية، هريم كمال آغا، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

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