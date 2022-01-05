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الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يذهبان بوفد مشترك إلى بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-05T12:51:51+0000
الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يذهبان بوفد مشترك إلى بغداد

شفق نيوز/ أفضى الاجتماع الذي عقده المكتبان السياسيان للحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الأربعاء في أربيل إلى الاتفاق على الذهاب بوفد مشترك إلى العاصمة بغداد للتفاوض مع القوى والأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري في تصريح صحفي مشترك مع القيادي في الاتحاد الوطني عماد احمد عقب الاجتماع، إن هذا أول اجتماع على مستوى المكتبين السياسيين للحزبين اكدنا خلاله على العمل المشترك في التفاوض مع بغداد"، مردفا بالقول "إننا نرغب بمشاركة باقي الأطراف السياسية الكوردستانية في الوفد والمفاوضات، ولكن العلاقات بيننا وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني هي الأساس وسنذهب سوية إلى بغداد".

من جانبه قال عماد احمد خلال التصريح "أكدنا خلال الاجتماع على أن ذهبنا إلى بغداد يهدف إلى ضمانة حقوق الشعب الكوردي، ومستحقات الإقليم في تشكيلة الحكومة الاتحادية المقبلة، وفي الدولة العراقية لكي نتمكن من أن نكون شركاء حقيقيين في العراق الجديد الديمقراطي الاتحادي، ومن أجل أن نتمكن من تقديم خدمات أفضل للكود والشعب العراقي قاطبة".

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