الحركة الاسلامية الكوردستانية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ دعا مجلس شورى الحركة الإسلامية في إقليم كوردستان يوم الخميس السكان إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل إلا أنه استثنى في الوقت ذاته محافظة كركوك، مطالبا بالتصويت لمرشحيه في تلك المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد .

وأصدر مجلس الحركة الإسلامية في كوردستان بيانا عقب اجتماعه حول انتخابات الشهر المقبل، ذكر فيه أن "شعب كوردستان يجب أن يتخذ موقفا تاريخيا من خلال معاقبة تجار السياسة الذي ينظرون ومنذ سنين إلى العملية الانتخابية كتجارة"، حسب تعبير البيان.

وقال المجلس في البيان أيضا إن "على شعب كردستان أن يقاطع الانتخابات، وأن يرفع أصوات الاستياء ويقول لا لاستمرار القمع والاضطهاد و لأولئك الذين لعبوا بمقدرات البلاد ومصيرها وثروتها لسنوات"، وفقا لهذا البيان.

وكان المرشد العام للحركة الاسلامية الكوردستانية في العراق عرفان عبد العزيز قد أعلن في شهر آيار الماضي أن الحركة لن تخوض الإنتخابات البرلمانية العراقية.

وقال عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده في حينه، إن "قيادة الحركة وبعد دراسة للأوضاع، اتضح لنا أن هناك عدة عوامل لا تسمح للحركة بخوض الانتخابات التشريعية".

وأشار إلى أن "من أبرز الأسباب التي دفعت بالحركة لعدم خوض الإنتخابات هو التزوير، مردفا بالقول إن التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة في العراق ليس له نظير في العالم بأسره حتى أفريقيا لم تشهده".

وتابع عبد العزيز إن "العراق لم يعد بلداً يُطلق عليه اسم دولة، وبات ساحة لتصفية الصراعات العالمية، وعلى صعيد المنطقة فإن الدول تتحكم بالأحزاب الموجودة فيه فترفع من تشاء، وتقصي من تشاء".