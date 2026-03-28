الحرس الثوري الإيراني يدين استهداف منزل نيجيرفان بارزاني ويصفه بـ"العمل الإرهابي"

أدان الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم السبت، الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، واصفاً الهجوم بـ"العمل الإرهابي" لتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.

واعتبر الحرس الثوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الهجوم بطائرة مسيرة على منزل رئيس إقليم كوردستان العراق في دهوك مثالاً على العمل الإرهابي الذي يشنه الأعداء المعتدون، والذي شهدنا تاريخه في الأيام الأخيرة في الاغتيالات الجبانة لكبار المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني المظلوم على يد الجيوش الأميركية والصهيونية".

وأضاف أن "هذه الأعمال الإرهابية تشير إلى المساعي الخبيثة للأعداء المُثيرين للحروب لتقويض السلام والاستقرار والتعاون الإقليمي بين إقليم كوردستان والدول المجاورة".

وأشار البيان إلى أن "الحرس الثوري يدين هذا الهجوم الإرهابي، ويعلن استعداده لدعم وحماية أمن جيرانه من خلال تعزيز التعاون الأمني وإنشاء درع دفاعي جماعي في المنطقة من قِبل الدول والجهات الفاعلة الإقليمية ضد الجيش الأميركي والكيان الصهيوني".

هذا وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، اليوم السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول، لوكالة شفق نيوز، بتعرض مدينة دهوك لهجمات بطائرات مسيّرة مفخخة، حيث سقطت إحداها محدثة انفجاراً وتصاعداً للنيران، فيما أسقطت الدفاعات الجوية أخرى دون أن تنفجر.

وتأتي هذه الهجمات في وقت سجلت فيه منظومات الدفاع الجوي نشاطاً مكثفاً منذ صباح اليوم، حيث تمكنت من اعتراض وإسقاط مسيرتين في دهوك وأخرى في أربيل، قبل وصولها إلى أهدافها.