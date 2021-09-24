سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحرس الثوري: الحرب العراقية الايرانية كانت حربا عالمية بامتياز ولم نخسر شبراً من أراضينا

Category: سیاسة

Date: 2021-09-24T10:58:02+0000
الحرس الثوري: الحرب العراقية الايرانية كانت حربا عالمية بامتياز ولم نخسر شبراً من أراضينا

شفق نيوز/ أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بياناً بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين على اندلاع الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن المنصرم، واصفاً هذه الحرب بأنها "حرب عالمية بامتياز".

ووفقا للبيان فإن "تلك الحرب التي نسبها الاعلام الغربي الى صدام ونظام البعث الذي كان يحكم العراق كانت في حقيقتها حربا عالمية بامتياز للقضاء على الثورة الاسلامية لكن قيادة الثورة حولت هذه الحرب الى فرصة لترسيخ النظام الاسلامي وبناء القدرات الدفاعية للبلاد".

واضاف بيان الحرس الثوري ان "تلك الحرب انتهت دون خسارة شبر واحد من اراضي الإيرانية"، مستدركا القول "لكن الحرب على البلاد لم تتوقف في الحقيقة بل استمرت طوال 33 عاما بمختلف الاشكال من بينها الحرب الناعمة والحرب الاقتصادية التي شنها اعداء الثورة الاسلامية على الصعيد الاقليمي والدولي ، لكن الشعب الايراني ببصيرته الثاقبة وتجاربه الدفاعية تغلب على الاعداء وتقدم الى الأمام".

واشار البيان الى ما اسماه "الآثار الإيجابية للدفاع المقدس في ايران على جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني" ، قائلا "باتت استراتيجية المقاومة ترعب امبراطوريات الهيمنة عن مهاجمة الشعوب الاسلامية ، وعندما اخطأت امريكا في حساباتها وهاجمت افغانستان والعراق ، خرجت من افغانستان مهزومة ذليلة بعد 20 عاما، وسنشهد في المستقبل القريب هزيمتها من كل منطقة غرب آسيا".

وحرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، أطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام بينما عُرفت في إيران باسم الدفاع المقدس (بالفارسية: دفاع مقدس)، وهي حرب نشبت بين العراق وإيران من أيلول/ سبتمبر 1980 حتى آب/ أغسطس 1988، انتهت بلا انتصار لطرفي الصراع وقبولهما لوقف اطلاق النار، وبالرغم من ذلك خلّفت الحرب نحو مليون قتيل وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي.

ودامت هذه الحرب لثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية ف يالعالم.

related

روحاني: أبناؤنا ضحوا بأرواحهم في العراق.. وهذا سبب نفوذنا في المنطقة

Date: 2019-11-16 09:56:11
روحاني: أبناؤنا ضحوا بأرواحهم في العراق.. وهذا سبب نفوذنا في المنطقة

وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قيام تل أبيب بعمليات داخل العراق

Date: 2019-08-25 11:33:18
وزير الخارجية الإسرائيلي يرد على قيام تل أبيب بعمليات داخل العراق

أمريكا تستعد لفرض "أصعب العقوبات" على إيران واذرعها في العراق

Date: 2020-06-09 07:38:07
أمريكا تستعد لفرض "أصعب العقوبات" على إيران واذرعها في العراق

أول تصريح رسمي إيراني عن زيارة قاآني الأخيرة للعراق

Date: 2020-12-05 07:57:21
أول تصريح رسمي إيراني عن زيارة قاآني الأخيرة للعراق

واشنطن تتهم ايران بـ"الهيمنة" على العراق: أبلغنا مسبقاً بالضربات

Date: 2019-12-30 20:57:52
واشنطن تتهم ايران بـ"الهيمنة" على العراق: أبلغنا مسبقاً بالضربات

إيران تبرر لتركيا وتنأى بنفسها عن قتل المدنيين في قصف إقليم كوردستان

Date: 2020-09-07 12:14:31
إيران تبرر لتركيا وتنأى بنفسها عن قتل المدنيين في قصف إقليم كوردستان

بينهم وزراء وقادة فصائل.. تقرير أمريكي يكشف أسماء عراقيين يتلقون رواتب من إيران

Date: 2020-02-04 18:52:26
بينهم وزراء وقادة فصائل.. تقرير أمريكي يكشف أسماء عراقيين يتلقون رواتب من إيران

تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

Date: 2020-05-20 08:11:42
تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي