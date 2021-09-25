الحردان يتبرأ من "مؤتمر التطبيع" ويقدم اعتذاراً: قرأت البيان دون معرفة مضمونه

شفق نيوز/ أعلن رئيس صحوة العراق وسام الحردان، يوم السيت، براءته من بيان "موتمر السلام والاسترداد"، الذي دعا الى التطبيع مع اسرائيل أمس في اربيل، مشيرا الى انه قرأ البيان دون معرفة مضمونه.

وقال الحردان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لقد حضرت الى مؤتمر ( السلام والاسترداد) الذي عُقِد في اربيل يوم الجمعة، وكل التصور الذي احمله عن هذا المؤتمر ،وكما أُخبِرت من القائمين عليه انه دعوة الى المحبة والتسامح بين ابناء الشعب العراقي بعد الانتصارات التي تحققت على الارهاب الداعشي ، وبعد عودة الاستقرار الى المدن المحررة من الارهاب ببركة دماء ابناء الشعب العراقي بكل مكوناتهم ، وبخاصة ونحن على اعتاب استحقاق انتخابي يتطلب التكاتف وتظافر الجهود للانتقال الى مرحلة جديدة".

واضاف، "على هذا الاساس قرأت البيان الذي كُتِب لي دون معرفتي بمضمونه ،ولكني تفاجات بزج الكيان الصهيوني وعملية التطبيع يتضمنها البيان، لهذا فأني في الوقت الذي استنكر مضمون البيان الختامي وما ورد فيه جملة وتفصيلا، واتبرأ امام شعبي وابناء محافظتي العزيزة وابناء عشيرتي من ذلك البيان وما ورد فيه ، فأني اعتذر لكم يا ابناء شعبي العزيز ولكم ايضا يا ابناء الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب الاسلامية والعربية بسبب هذا البيان وحضوري المؤتمر".