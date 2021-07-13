"الحرب المفتوحة" بين الفصائل والامريكان تثير قلقاً كوردياً: يؤثر على الانتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية في البرلمان العراقي سليم همزة، اليوم الثلاثاء، وجود تخوف من "الحرب المفتوحة" بين الفصائل المسلحة والامريكان.

وقال همزة، لوكالة شفق نيوز؛ إن "التصعيد العسكري بين الفصائل المسلحة والامريكان، سيكون له تأثير على الوضع الأمني في العراق بشكل عام، وهذا التأثير بكل تأكيد سيكون له تأثير على قضية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها".

وبين أن "اجراء الانتخابات البرلمانية تحتاج الى هدوء واستقرار أمني، وهذا التصعيد العسكري بين الفصائل والامريكان يخلق مشاكل امنية كثيرة، ولهذا هناك تخوف سياسي وشعبي من "الحرب المفتوحة" بين الفصائل والامريكان، لما لها من تأثيرات سلبية كثيرة على الوضع السياسي والانتخابي".

وشهدت الفترة القليلة الماضية تصعيدا كبيرا بين الفصائل العراقية والولايات المتحدة الأميركية، بعد قصف امريكي استهدف الحشد الشعبي في القائم غربي الانبار، فيما ردت الفصائل بعدة ضربات استهدفت قاعدة عين الاسد ومطار أربيل والسفارة الامريكية ببغداد.