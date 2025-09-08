"الحرب الامريكية" تستنفر الإطار التنسيقي: مستعدون للمواجهة

شفق نيوز- بغداد

علق الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، اليوم الاثنين، على تغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى "وزارة الحرب" في ظل التطورات الإقليمية والدولية.

وقال عضو الإطار عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، إن "تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهدف منه إرسال رسائل تهديد ووعيد إلى المعارضين له في العالم، وهم إيران والصين وروسيا وحلفاء تلك الدول، ولا نعتقد أن الهدف من ذلك نية أمريكا الدخول بأي حرب حقيقية مع هذه المحاور الكبيرة في العالم".

وأضاف الخدران أن "العراق كدولة وكقوى سياسية لم يعِر بصراحة أي أهمية لقضية تغيير وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، فالهدف إعلامي ومحاولة استعراض وفرق قوة، لكن العراق وخاصة فصائل المقاومة مستعدة وجاهزة لأي مواجهة إذا كان الهدف الأمريكي من تغيير الاسم أي حرب شاملة في المنطقة تشمل العراق وعموم دول محور المقاومة في المنطقة والعالم".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخامس من ايلول الجاري، قراراً بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، مع تعديل مسمى وزير الدفاع إلى وزير الحرب.

فيما أعلن وزير "الحرب" الأميركي بيت هيغسيت أن الوزارة ستتبنى نهجاً أكثر قوة في إدارة الحروب، مستخدمة "أقصى درجات الفتك" وتركز على الهجوم بدلاً من الدفاع، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق الانتصار لا مجرد منع الخسارة.