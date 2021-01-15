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الحراك الشعبي العراقي يقتحم أسوار الانتخابات عبر "امتداد"

Category: سیاسة

Date: 2021-01-15T16:00:20+0000
الحراك الشعبي العراقي يقتحم أسوار الانتخابات عبر "امتداد"

شفق نيوز/ أعلن ناشطون في الحراك الشعبي العراقي يوم الجمعة تشكيل تكتل سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمحافظة المثنى جنوبي البلاد، أعلن خلاله الناشط البارز في احتجاجات ذي قار علاء الركابي تشكيل "حركة امتداد".

ويتزعم الكيان الجديد الناشط الركابي لتمثيل حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة والمعروفة باسم "ثورة تشرين"  في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الركابي أعلن تشكيل الحركة خارج مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار خوفاً من حصول هجمات ضده من بعض الجهات السياسية في المحافظة.

وجرى إعلان تأسيس الحركة الجديدة بحضور ناشطين في الحراك الشعبي من عدة محافظات بينها ذي قار، والمثنى، وبابل، والديوانية.

وقال الركابي، خلال إعلان الحركة، إن التكتل الجديد سيعمل على "مواجهة فساد النظام الحالي".

وأضاف أن "حركة امتداد ستنتهج المعارضة، في حال عدم حصولها على الأغلبية في الانتخابات".

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

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