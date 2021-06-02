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الحداد يوجه الأمن النيابية بمتابعة تجريف الجيش التركي للأراضي الحدودية في كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-06-02T16:38:36+0000
الحداد يوجه الأمن النيابية بمتابعة تجريف الجيش التركي للأراضي الحدودية في كوردستان

شفق نيوز/ وجه نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، يوم الأربعاء، لجنة الأمن والدفاع النيابية وعدداً من النواب لمتابعة موضوع قطع الأشجار وتجريف الأراضي في إقليم كوردستان من قبل الجيش التركي، مشدداً على الإسراع بحل المشاكل بالطرق السلمية.

وذكر المكتب الإعلامي للحداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير التقى اليوم بالسفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، وبحثا عمليات قطع الأشجار وتجريف الأراضي التي جرت من قبل الجيش التركي.

وأشار المكتب إلى أن السفير التركي أوضح أن عمليات التجريف تقع ضمن الأراضي التركية على الشريط الحدودي.

ووجه الحداد، بحسب البيان، لجنة الأمن والدفاع النيابية وعدداً من النواب لمتابعة قضية قطع الأشجار وتجريف الأراضي في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، للوقوف على الحقائق ميدانياً وإطلاع مجلس النواب بتطورات ومستجدات القضية التي أثارت استياء كبيراً لدى جميع العراقيين.

وأكد الحداد على أن "استمرار العمليات العسكرية والقصف العشوائي، أحدثت أضراراً كبيرة بالسكان المدنيين وممتلكاتهم"، مضيفاً أنها "تمس السيادة العراقية وتؤثر على العلاقات بين البلدين الجارين، وينبغي الاسراع بحل المشاكل بالطرق السلمية وعن طريق الحوار".

وتداولت وسائل إعلام محلية صوراً ومقاطع فيديو لقيام الجيش التركي بقطع الأشجار وتجريف مساحات واسعة من الأراضي قيل أنها تقع ضمن أراضي إقليم كوردستان على الحدود مع تركيا.

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