الحداد ينفي تغيير سعر صرف الدينار في قانون الموازنة

شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحـداد، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق على تغيير سعر صرف الدينار العراقي في قانون الموازنة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه لاصحة لما "تداولته بعض وكالات الأخبار ومواقع التواصل الإجتماعي حول اتفاق اللجنة المالية والحكومة في إجتماع اليوم الذي ترأسه الحداد عن موافقة اللجنة المالية لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي".

وأكد البيان؛ أن ما جرى في الاجتماع بخصوص سعر الصرف؛ هو "مناقشة تداعياته وما نتج عنه تبعات ومشاكل وإرتفاع الأسعار وكانت مناقشة مستفيضة بين اللجنة المالية النيابية والسادة الوزراء المعنيين لبحث الحلول والسبل الكفيلة لمعالجة قضية سعر الصرف للدينار العراقي".

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، قوله، إن "الحكومة وأغلب أعضاء اللجنة المالية مع إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي".