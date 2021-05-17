الحداد ينتقد "فشل" حكومة كركوك في تقديم الخدمات ويطالب بغداد بالتدخل

شفق نيوز/ انتقد نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، يوم الاثنين، تردي مستوى الخدمات في كركوك، مطالباً الحكومة الاتحادية بالتدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سوء إدارة ملف الخدمات في محافظة كركوك، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وشح مياه الشرب في عدد من المناطق في المحافظة، تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وخاصة في فصل الصيف".

ووجه الحداد نواب المحافظة باستمرار "المتابعة والمراقبة لعمل الحكومة المحلية ودوائرها"، مطالباً الحكومة الاتحادية والوزارات الخدمية بـ"التدخل السريع بسبب فشل المحافظة في تقديم الخدمات".

ودعا إلى "زيادة التخصيصات المالية لمساعدة أهالي كركوك الذين باتوا يعانون من تردي الخدمات الأساسية منذ سنوات بالرغم من الموارد النفطية لتلك المحافظة الغنية".

وأكد على ضرورة "اتخاذ الإجراءات الميدانية لتخفيف المعاناة، فضلاً عن أن المحافظة تشكو من أزمة تراكم النفايات، وللأسف كميات النفايات زادت في شهر رمضان مما يزيد عبئاً آخر على الجانب الصحي".