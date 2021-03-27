الحداد يعلن نتائج اجتماع اللجنة المالية مع الحكومة بشأن الموازنة

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، يوم السبت، عن نتائج اجتماع اللجنة المالية النيابية مع عدد من الوزراء بشأن قانون الموازنة الاتحادية، مؤكداً على ضرورة معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عقب ترأسه اجتماعاً مشتركاً عقد في فندق الرشيد وسط بغداد بين اللجنة المالية النيابية ووزراء النفط والمالية والتخطيط والكهرباء والإعمار والإسكان والعمل والشؤون الإجتماعية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، إنه جرى بحث ومناقشة تفصيلية لبنود ومواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 والمدرجة ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد,

واضاف انه تمت دراسة الموازنات للوزارات الخدمية وأبواب الصرف للمشاريع الخدمية في حال إقرار الموازنة.

واكد الحداد على أهمية إقرار الموازنة لأنها تمس الأوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات والمشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى ضرورة معالجة ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول والبدائل لتداعيات سعر الصرف للدينار العراقي.

وطالب الحداد القوى السياسية بحسم الخلافات للوصول إلى توافق يمهد الطريق لتمرير القانون وفق الإجراءات التشريعية والسياقات الدستورية وبما يرضي جميع الأطراف والمكونات ويلبي حاجة المواطنين في عموم محافظات العراق.