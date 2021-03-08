الحداد يدعو لإشراك المتظاهرين وأطراف شعبية في مبادرة "الحوار الوطني"

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس النواب، الدكتور بشير الحداد، يوم الاثنين، دعمه لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إجراء حوار وطني على مختلف المستويات السياسية والشعبية، لحسم الخلافات بين جميع الأطراف.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نثمن عالياً جهود الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في إنجاح زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وما حفلت به من مظاهر التنظيم وحفاوة الاستقبال والترحيب الرسمي والجماهيري".

وأضاف أن هناك "إجماع وطني على استثمار هذه الزيارة التاريخية لترسيخ مبادئ التعايش السلمي، وتعزيز روح الأخوة والمحبة الإنسانية بين جميع مكونات الشعب، ونشر قيم التسامح والسلام في عموم البلاد".

وبشأن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن إجراء حوار وطني، أكد الحداد "نؤيد وندعم مبادرة رئيس الوزراء في دعوته إلى حـوار وطني حقيقي عميق وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية وجميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية إحتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار".

وأشار إلى أن "دعوة الكاظمي إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته وعلى قاعدة حفظ أمن العراق وسيادة القانون مهم للغاية، ويجب أن تستمر المساعي والمفاوضات للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وأقليم كوردستان وحل القضايا والملفات العالقة بين الطرفين حلاً جذرياً".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أطلق اليوم، دعوة إلى معارضي الحكومة، لما أسماه "حوار مفتوح وصريح" قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته.

وقال الكاظمي في كلمة له، إن "الحكومة متمسكة بإرادة الشعب في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار"، داعيا إلى "المسك بيد بعض بتعدد ديانات ومذاهب وقوميات العراق، كما تماسكت أيادي السيد السيستاني والبابا".

ووجه دعوة إلى عقد "حوار وطني، لتكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب"، داعيا جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى "طاولة الحوار المسؤول أمام الشعب وأمام التأريخ".

وطالب الكاظمي، القوى والسياسية والأحزاب ب"تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح الشعب فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".

بدوره أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، دعمه لمبادرة سياسية أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال بارزاني في تغريدة له، "ادعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور".