الحداد يدعو كوردستان لتشكيل وفد يفاوض بغداد على "الاستحقاقات"

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، يوم الثلاثاء، حكومة اقليم كوردستان الى تشكيل وفد تفاوضي وإرساله إلى العاصمة بغداد لحلحلة الملفات والقضايا العالقة بين الطرفين.

وقال مكتب الحداد الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد يدعو حكومة اقليم كوردستان الى تشكيل وفد تفاوضي وأرساله إلى العاصمة بغداد في هذه الفترة بالذات وفتح حوار جديد وجدي مع المسؤولين في الحكومة الإتحادية لمناقشة السبل الكفيلة بحلحلة القضايا والملفات العالقة والمشاكل بين حكومتي الإتحادية والإقليم ".

وأشار الحداد إلى أن "الجلوس على طاولة الحوار هو الطريق الصحيح للتفاهم وإيجاد الحلول المناسبة وترطيب الأجواء بين بغداد وأربيل"، مشدداً على أن "هناك استحقاقات تشريعية في قانوني الموازنة الإتحادية لعام 2021 وحصة الأقليم فيه، وقانون المحكمة الإتحادية".

وأكد الحداد على "أهمية بذل المزيد من المساعي والجهود بين كافة الأطراف السياسية لحل الخلافات والمشاكل وفق الدستور والمصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا العراقي".