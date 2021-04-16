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الحداد يدعو المالية لتعظيم موارد الدولة بدلاً من الإستقطاعات الضريبية

Category: سیاسة

Date: 2021-04-16T19:07:44+0000
الحداد يدعو المالية لتعظيم موارد الدولة بدلاً من الإستقطاعات الضريبية

شفق نيوز/ دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحـداد، يوم الجمعة، وزارة المالية الى البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الإستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين.

وانتقد الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، مقترح وزير المالية إلى مجلس الوزراء والتوصية بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين وإلغاء قرار مجلس الوزراء بالرقم (156) في 2016/6/7 والعودة إلى الإستقطاعات الضريبية المباشرة من رواتب الموظفين وفقاً لتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007".

واشار إلى أن "مقترح وزارة المالية مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في ‏‏3/31/‏‏‏‏2021‏".

وتابع الحداد، "على وزارة المالية البحث عن تعظيم موارد الدولة بدلاً من الإستقطاعات الضريبية للموظفين والمتقاعدين، وهم شريحة مهمة وفئات عاملة ويجب عدم المساس بدخلهم الشهري".

وأكد الحداد على "أهمية البحث عن حلول ومعالجات للمشاكل الإقتصادية وآثار سعر الصرف ومانتج عنه من إرتفاع في الأسعار، مما أضاف عبئا جديداً على كاهل المواطن العراقي بمن فيهم شريحة الموظفين".

وقال مصدر حكومي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه لا يوجد أي توجه حكومي لفرض ضرائب اضافية على شريحة الموظفين والمتقاعدين.

وأصدرت وزارة المالية العراقية في وقت سابق اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه قرار الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بعد تداول وثائق رسمية تحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة. ووفقا للبيان فإن الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه.

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية مذيلة بتوقيع وزير المالية في تاريخ 13 من شهر نيسان الجاري تنص على إخضاع الرواتب والأجور والمخصصات والمكافآت كافة إلى الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر بإستثناء مخصصات الزوجية والاطفال مع استثناء منتسبي القوات المسلحة من غير المدنيين التابعين لوزارة الدفاع والداخلية.

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