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الحداد يجدد مطالبته بتفعيل التنسيق بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش

Category: سیاسة

Date: 2021-05-01T15:30:25+0000
الحداد يجدد مطالبته بتفعيل التنسيق بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش

شفق نيوز/ جدد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، يوم السبت، مطالبته بتنسيق الجهد الأمني بين الجيش العراقي والبيشمركة للقضاء على تنظيم داعش، مؤكدا على تفعيل الجهد الاستخباري ورفع الجاهزية العسكرية.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نجدد التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق الأمني والعسكري المشترك بين  الجيش والبيشمركة لمواجهة التحديات وردع الإرهابيين الذين ما زالوا يشكلون تهديداً حقيقياً في العديد من مناطق العراق، ولاسيما في المناطق التابعة للمادة 140".

وشدد على "ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري لملاحقة الخلايا الإرهابية، ومعالجة الخروق في الفراغات الأمنية والمناطق الرخوة، ورفع جاهزية القوات العسكرية والأمنية لتأمين الاستقرار في عموم البلاد".

وذلك على خلفية سقوط ضحايا وجرحى من قوات البيشمركة، بهجمات نفذها تنظيم داعش ليلة أمس الجمعة، في محور بردي - آلتون گوبري بين محافظتي كركوك وأربيل.

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