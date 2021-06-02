الحداد يبلغ سفير تركيا الجديد أهمية معالجة ملف المياه وتأمين حصة العراق

شفق نيوز/ أبلغ نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد، يوم الاربعاء، السفير التركي الجديد في بغـداد، أهمية معالجة ملف المياه وتأمين حصة العراق وتفعيل الإتفاقيات والمعاهدات بين الجانبين.

وقال بشير الحداد، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه استقبل، اليوم، السـفير التركي الجـديد في بغـداد علي رضا غوناي، مبيناً أنه جـرى خلال اللقاء الذي حضره النائب ظافر العاني رئيس لجنة الصداقة العراقية التركية والنائب محمد أمين فارس نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، بحث الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها السبل الكفيلة لتعزيز آفاق التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يخـدم المصالح المشتركة بين البلدين الجارين.

وأشار الحـداد إلى أهمية معالجة ملف المياه وتأمين حصة العراق من المياه، وتفعيل الإتفاقيات والمعاهدات بين الجانبين، سيما هناك علاقات تاريخية بين العراق وتركيا وروابط ثقافية وتاريخية ودينية مشتركة بين الشعبين، مؤكداً أن العراق يتطلع إلى توثيق تلك العلاقات على كافة المستويات وتشجيع الإستثمار للشركات التركية والإستفادة من الخبرات في إعادة إعمار المناطق المحـررة وجنوب العراق، وتفعيل عمل المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي.

كما تطرق الجانبان، وفق البيان، إلى قضية العمليات العسكرية في المناطق الحـدودية وضرورة حماية المدنيين، ومسألة تجريف الأراضي وقطع الأشجار في القرى الحـدودية.

من جانبه أعرب السـفير التركي، أعرب عن سـعادته بهذا اللقاء لبحث الملفات والقضايا المهمة بين البلدين، ونقـل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكـد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية واستعداد الحكومة التركية لرفع مستوى التعاون في المجال الإقتصادي والأمني لتعزيز الإستقرار في العراق ومعالجة الملفات بين الجانبين ومنها ملف المياه.